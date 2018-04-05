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Москву украсят к фестивалю «Пасхальный дар»
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Москву украсят к фестивалю «Пасхальный дар» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 500 световых декоративных элементов украсят Москву к фестивалю "Пасхальный дар", сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).
"К фестивалю "Пасхальный дар" столицу украсят более 500 световых декоративных элементов весенней и праздничной тематики: пасхальные яйца, корзиночки, деревья, открытки-фотозоны и другие", — говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, более половины этих объектов уже были раньше задействованы в праздничном оформлении столицы. Так, на основе знаменитой инсталляции "Звездное небо" на Никольской улице будет создана композиция "Сад бабочек".
"В Камергерском переулке традиционно планируется установить пасхальное яйцо высотой 7 метров, которое украсят более 1400 искусственных цветов. На световых деревьях на улицах Кузнецкий мост и Арбат, на площади Боровицкие ворота, на проспекте Вернадского и площади Юности в Зеленограде "распустятся" цветы", — рассказали в КГХ.
Отмечается, что одна из центральных композиций разместится на Манежной площади. Уже существующие декорации дополнят деревянные заборчики, стога сена, 60 конструкций пасхальных яиц, 120 фигурок зайцев и 193 дубовые бочки. Для освещения пасхальной инсталляции будет задействовано 1000 низковольтных диодных светильников.
Помимо прочего, к Пасхе город украсят поздравительные открытки. На пересечении МКАД и Алтуфьевского, Осташковского, Ярославского, Варшавского, Дмитровского, Можайского, Каширского шоссе, а также на Ленинском проспекте и проспекте Маршала Жукова установят красочные конструкции "Со Светлой Пасхой".
Пешеходов поздравят порядка 200 статичных плакатов, а также видеооткрытки на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и на медиафасаде здания Центрального телеграфа. 7 апреля москвичи и гости столицы смогут увидеть праздничный тематический видеоролик на домах-книжках №11 и 19 на Новом Арбате. Также дополнительно убраны подъезды к храмам и церквям.
"Специально к празднику Пасхи коммунальные службы столицы обеспечили подъезды к городским погостам. Там проведена уборка территории, устранены локальные разрушения асфальтобетонного покрытия", — добавил Бирюков.
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