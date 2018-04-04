Москвичи смогут помочь бездомным животным на фестивале «Пасхальный дар»

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Москвичи на фестивале «Пасхальный дар» смогут посетить лекции и мастер-классы о том, как ухаживать за домашними питомцами, а также приобрести корм и другие товары для бездомных животных, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» в среду.

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 38 площадках в Москве с 7 по 15 апреля. Посетители смогут приобрести пасхальные угощения и сувениры, а также поучаствовать в разнообразных благотворительных проектах. Как ранее подчеркнул мэр города Сергей Собянин , благотворительность станет лейтмотивом фестиваля.

Как рассказали в оргкомитете, на трех площадках на Тверском бульваре пройдет программа «Четвероногий друг» — для посетителей устроят тематические лекции и мастер-классы, у них будет возможность пообщаться с профессиональными заводчиками, кинологами и ветеринарами. При этом прийти на эти площадки можно будет со своими питомцами.

"На площадке возле памятника Тимирязеву будет работать фестивальный «зоомагазин», в котором все желающие смогут приобрести корм и другие товары для бездомных собак и кошек и тут же передать их в подарок благотворительным фондам — подарки можно будет оставить в специальной корзинке", — рассказали организаторы.

На фестивале устроят развлечения для четвероногих — будут установлены «тетербол» и «ванны» с мячиками для игры. На Тверском бульваре откроется настоящая кинологическая площадка со всем необходимым оборудованием.

Для детей проведут несколько различных уроков, где расскажут о том, как можно помогать бездомным животным или как ухаживать за домашними питомцами, а на занятии «О чем говорят собаки», которое проведет профессиональный зоопсихолог, дети смогут узнать, как понимать язык тела собак.