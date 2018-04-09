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Жители Москвы могут оценить на «Активном гражданине» благоустройство зеленых зон столицы
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Жители Москвы могут оценить на «Активном гражданине» благоустройство зеленых зон столицы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании на портале «Активный гражданин» и оценить благоустройство зеленых зон города.
Данное предложение мэр столицы разместил в своем аккаунте в социальной сети «Вконтакте».
По его словам, для того, чтобы принять участие в голосовании по нужному району, необходимо указать в профиле на сайте «Активный гражданин» вой адрес регистрации или проживания.
Помимо оценки зеленых зон Москвы, в голосовании можно также оценить исторические и культурные места столицы.
Ранее стало известно о том, что власти Москвы намерены пересмотреть график школьных каникул.
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