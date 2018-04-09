Жители Москвы могут оценить на «Активном гражданине» благоустройство зеленых зон столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании на портале «Активный гражданин» и оценить благоустройство зеленых зон города.

Данное предложение мэр столицы разместил в своем аккаунте в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, для того, чтобы принять участие в голосовании по нужному району, необходимо указать в профиле на сайте «Активный гражданин» вой адрес регистрации или проживания.

Помимо оценки зеленых зон Москвы, в голосовании можно также оценить исторические и культурные места столицы.