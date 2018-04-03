Количество пассажиров московского транспорта на Пасху может достигнуть 8 млн человек 

Власти Москвы ожидают, что около 8 миллионов пассажиров воспользуются общественным транспортом в городе на Пасху, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. «Мы ожидаем, что на Пасху транспортный комплекс перевезет 8 миллионов пассажиров, что примерно на 250 тысяч больше, чем в прошлом году. На Вербное воскресенье, 1 апреля, 30 тысяч москвичей уже воспользовались бесплатным проездом по 37 маршрутам к городским кладбищам», — сказал Ликсутов. Он добавил, что работа этих же 37 маршрутов будет организована на Пасху (8 апреля), Красную горку (15 апреля) и Радоницу (17 апреля).. Почти 30 тыс. человек в Москве воспользовались бесплатными автобусами в Вербное воскресенье. Бесплатные автобусы «Мосгортранса» перевезли около 30 тысяч пассажиров в Вербное воскресенье, 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы транспортного предприятия. «Транспорт курсировал по специальным маршрутам к основным городским и пригородным мемориальным комплексам. На линии работали почти 400 автобусов. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения составлял от 1 до 5 минут», — говорится в сообщении. Работу специальных маршрутов координировали 250 линейных сотрудников «Мосгортранса». Кроме того, для удобства жителей столицы дополнительный транспорт вышел на ряд регулярных маршрутов. В дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля «Мосгортранс» организует 37 бесплатных маршрутов, на которых задействует в общей сложности свыше 1 тысячи автобусов.. Почти 30 тысяч человек воспользовались бесплатными автобусами в Вербное воскресенье. Бесплатные автобусы Мосгортранса перевезли около 30 тысяч пассажиров в Вербное воскресенье, 1 апреля. Транспорт курсировал по специальным маршрутам к основным городским и пригородным мемориальным комплексам. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения составлял от 1 до 5 минут. Работу специальных маршрутов координировали 250 линейных сотрудников Мосгортранса. Напомним, в дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля Мосгортранс организует 37 бесплатных маршрутов, на которых задействует в общей сложности свыше 1 тысячи автобусов.. В Вербное воскресенье бесплатными автобусами в Москве воспользовались почти 30 тыс. человек. Бесплатные автобусы «Мосгортранса» перевезли около 30 тыс. пассажиров в Вербное воскресенье, 1 апреля. Как сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы, на линии работали почти 400 автобусов. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения составлял от одной до пяти минут. Для удобства жителей столицы дополнительный транспорт вышел на ряд регулярных маршрутов. Напомним, в дни пасхальных праздников 8 и 15 апреля «Мосгортранс» организует 37 бесплатных маршрутов, на которых задействует в общей сложности свыше 1 тыс. автобусов.
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