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Более 500 световых декораций украсят Москву к Пасхе
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Более 500 световых декораций украсят Москву к Пасхе 

Москва24 23 часа назад
Фото: Москва24
Столицу к фестивалю «Пасхальный дар» украсят более 500 световых декоративных элементов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Композицию «Сад бабочек» создадут на основе инсталляции «Звездное небо» на улице Никольская.
"На световых деревьях на улице Кузнецкий мост и улице Арбат, на площади Боровицкие ворота, на проспекте Вернадского и площади Юности в Зеленограде «распустятся» цветы", — цитирует заммэра Агентство «Москва». В Камергерском переулке установят гигантское пасхальное яйцо. Его украсят 1,4 тысячи искусственных цветов.
Декоративные деревянные заборы и стога сена, 60 пасхальных яиц, 120 фигурок зайцев и 193 дубовые бочки разместят на Манежной площади. Освещать инсталляцию будет тысяча низковольтных диодных светильников.
Поздравительные конструкции «Со Светлой Пасхой» установят на пересечении МКАД и вылетных магистралей, а также на проспекте Маршала Жукова и Ленинском проспекте.
На билбордах повесят 200 тематических плакатов, видео-открытки будут транслировать на медиафасадах на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа. 7 апреля на домах-книжках 11 и 19 покажут праздничный тематический видеоролик.
Бирюков также отметил, что коммунальщики обеспечили подъезды к городским погостам, там провели уборку, устранили локальные разрушения асфальта. Дополнительные работы провели возле храмов и церквей.
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля. Ранее сообщалось, что столицу украсят 150 арт-объектов. Главной темой мероприятия в 2018 году станет благотворительность. Часть выручки с торговли на мероприятии отправится в различные фонды.
Событие назвали лучшим весенним мероприятием для внутреннего гастрономического туризма.
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