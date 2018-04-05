Более 500 световых декораций украсят Москву к Пасхе

Столицу к фестивалю «Пасхальный дар» украсят более 500 световых декоративных элементов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Композицию «Сад бабочек» создадут на основе инсталляции «Звездное небо» на улице Никольская.

"На световых деревьях на улице Кузнецкий мост и улице Арбат, на площади Боровицкие ворота, на проспекте Вернадского и площади Юности в Зеленограде «распустятся» цветы", — цитирует заммэра Агентство «Москва» . В Камергерском переулке установят гигантское пасхальное яйцо. Его украсят 1,4 тысячи искусственных цветов.

Декоративные деревянные заборы и стога сена, 60 пасхальных яиц, 120 фигурок зайцев и 193 дубовые бочки разместят на Манежной площади. Освещать инсталляцию будет тысяча низковольтных диодных светильников.

Поздравительные конструкции «Со Светлой Пасхой» установят на пересечении МКАД и вылетных магистралей, а также на проспекте Маршала Жукова и Ленинском проспекте.

На билбордах повесят 200 тематических плакатов, видео-открытки будут транслировать на медиафасадах на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа . 7 апреля на домах-книжках 11 и 19 покажут праздничный тематический видеоролик.

Бирюков также отметил, что коммунальщики обеспечили подъезды к городским погостам, там провели уборку, устранили локальные разрушения асфальта. Дополнительные работы провели возле храмов и церквей.

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля. Ранее сообщалось, что столицу украсят 150 арт-объектов. Главной темой мероприятия в 2018 году станет благотворительность. Часть выручки с торговли на мероприятии отправится в различные фонды.

Событие назвали лучшим весенним мероприятием для внутреннего гастрономического туризма.