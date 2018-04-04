В Симферополе продлили работу общественного транспорта в пасхальную ночь

Власти Симферополя продлили работу общественного транспорта в пасхальную ночь, сообщает «Крыминформ»

«В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Пасхи, в ночь с 7 на 8 апреля работа общественного транспорта будет продлена до 3:00», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Водителям и руководству компаний-перевозчиков также напомнили, что в это время нужно обратить особое внимание на соблюдение правил перевозок пассажиров.

Ранее сообщалось, что работа Московского метрополитена будет продлена в пасхальную ночь.

Также Inforeactor сообщал, что Петербургское метро в пасхальную ночь будет работать без перерыва.