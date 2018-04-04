Ещё
В Симферополе продлили работу общественного транспорта в пасхальную ночь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина будет задерживать все крымские суда
Украина будет задерживать все крымские суда

В Симферополе продлили работу общественного транспорта в пасхальную ночь 

RT на русском 57 минут назад
Власти Симферополя продлили работу общественного транспорта в пасхальную ночь, сообщает «Крыминформ».
«В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Пасхи, в ночь с 7 на 8 апреля работа общественного транспорта будет продлена до 3:00», — заявили в пресс-службе городской администрации.
Водителям и руководству компаний-перевозчиков также напомнили, что в это время нужно обратить особое внимание на соблюдение правил перевозок пассажиров.
Ранее сообщалось, что работа Московского метрополитена будет продлена в пасхальную ночь.
Также Inforeactor сообщал, что Петербургское метро в пасхальную ночь будет работать без перерыва.
RT на русском: последние новости
В МЧС рекомендовали жителям Москвы сократить время пребывания на открытом воздухе 28 марта В Москве проектируют более 180 км линий метро На МЦК планируют построить семь пешеходных переходов до 2020 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек91
Япония заявила протест России144
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»53
Украина будет задерживать все крымские суда80
Бориса Джонсона поймали на лжи о России241
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение