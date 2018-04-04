Ещё
Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина будет задерживать все крымские суда
Украина будет задерживать все крымские суда

Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в Камергерском переулке 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В преддверии фестиваля "Пасхальный дар" в Камергерском переулке установили восьмиметровое пасхальное яйцо, сообщает Агентство "Москва".
Арт-объект будет украшать столицу уже в третий раз. Ранее яйцо устанавливали в Камергерском переулке на пасхальных фестивалях в 2017 и 2016 годах. Как рассказали в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", демонтируют яйцо в ночь с 15 на 16 апреля.
К фестивалю в Москве также установили "пасхальные деревья" высотой 3,5 метра. Вместо листьев на них висят сотни раскрашенных пасхальных яиц. Кроме того, на столичных улицах появились композиции из живых растений.
Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 7 по 15 апреля. Праздничные мероприятия организуют на 38 городских площадках города. К празднику испекут более 3,5 миллиона куличей и кексов.
Всего городские улицы во время Пасхи украсят около 150 арт-объектов. Среди них будут статуи кроликов, большие пасхальные яйца и оформленные к празднику деревья.
Москва24: последние новости
Синоптики предсказали теплую и ветреную погоду на Пасху в столице За месяц работы БКЛ перевезла уже 1,5 млн пассажиров – Собянин Павильон "Космос" на ВДНХ откроют на следующей неделе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек89
Япония заявила протест России144
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»52
Бориса Джонсона поймали на лжи о России241
Украина будет задерживать все крымские суда72
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение