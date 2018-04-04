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Собянин: все строительные работы в метро призваны разгрузить подземку
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Собянин: все строительные работы в метро призваны разгрузить подземку 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Все строительные работы в метро делается для разгрузки подземки. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире программы «Наш город. Диалог с мэром» на канале "ТВ Центр".
По его словам, благодаря расширению метрополитена нагрузка на отдельные станции метро становится более равномерной. Те пассажиры, которые ехали к одной станции метро из разных районов, теперь могут воспользоваться другими доступными станциями.
Сейчас увеличиваются старые ветки метро и строятся новые. Важным проектом является большая кольцевая линия. Также, по словам мэра, МЦК взяла на себя часть пассажиров метро. Собянин подчеркнул, что когда заработает вся система, «в метро будет свободно дышать».
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