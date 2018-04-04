Весной в столице высадят 4,5 тысячи деревьев и свыше 180 тысяч кустарников

Примерно 4,5 тысячи деревьев и более 182 тысяч кустарников высадят в столице весной в рамках программы «Миллион деревьев». Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как уточнили в ведомстве, деревья и кустарники высадят на дворовых территориях, а также вблизи школ, больниц и других социальных объектов.

Около 1,5 тысячи деревьев и 50 тысяч кустарников украсят территории 272 объектов социальной сферы. В частности, в ходе апрельского месячника по благоустройству в разных округах города, рядом с 80 образовательными учреждениями, планируют высадить 430 деревьев и свыше 16,5 тысячи кустарников. Кроме того, по просьбе «активных граждан», во дворах появится 2,9 тысячи деревьев и более 132 тысяч кустарников.

"Весной посадки начнутся после 20 апреля, адреса будут размещены на сайте департамента природопользования", − отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что присоединиться к акции приглашают волонтеров.

Всего с осени 2013 года в рамках программы «Миллион деревьев» в столице высадили более двух миллионов деревьев и кустарников. Ранее также сообщалось, что параллельно будут продолжены озеленительные работы по программе «Моя улица». На реконструированных в прошлом году улицах в центре столицы высадят около 140 тысяч кустарников.