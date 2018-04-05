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На станциях «Беговая» и «Новокрестовская» в Петербурге установят панели с 3D-анимацией
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На станциях «Беговая» и «Новокрестовская» в Петербурге установят панели с 3D-анимацией 

RT на русском 12 минут назад
Фото: dp.ru
На новых станциях «Беговая» и «Новокрестовская» Петербургского метрополитена установят панели с 3D-анимацией, сообщает kp.ru.
Изображения напечатают на специальных пластиковых панелях, состоящих из микролинз. Эти линзы создадут трёхмерный эффект.
Дизайн панелей выполнен под руководством художника, академика Российской академии художеств Александра Быстрова и его сына Егора Быстрова.
В феврале Newinform сообщало, что в московском метро появились розовые кольца с чипом «Тройки» ко Дню всех влюблённых.
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