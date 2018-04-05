На станциях «Беговая» и «Новокрестовская» в Петербурге установят панели с 3D-анимацией

На новых станциях «Беговая» и «Новокрестовская» Петербургского метрополитена установят панели с 3D-анимацией, сообщает kp.ru

Изображения напечатают на специальных пластиковых панелях, состоящих из микролинз. Эти линзы создадут трёхмерный эффект.

Дизайн панелей выполнен под руководством художника, академика Российской академии художеств Александра Быстрова и его сына Егора Быстрова.

В феврале Newinform сообщало, что в московском метро появились розовые кольца с чипом «Тройки» ко Дню всех влюблённых.