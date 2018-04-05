На двух станциях метро в Петербурге появятся панели с 3D-анимацией

На двух строящихся станциях метро в Петербурге установят большие панели с 3D-анимацией, сообщает пресс-служба городской подземки. Оборудование появится на «Беговой» и «Новокрестовской».

Для создания панелей был использован метод стерео-вариопечати. Он интересен тем, что изображение на панели меняется по мере движения человека. Так, проходя через вестибюль «Новокрестовской», пассажиры увидят грозу, сменяющуюся снегопадом, а потом — движущихся людей. В качестве тематики панели на станции «Беговая» выбрана техника.

Увидеть меняющееся изображение на панелях можно будет уже в конце апреля. Когда станции откроются для пассажиров.