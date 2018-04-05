Ещё
На двух станциях метро в Петербурге появятся панели с 3D-анимацией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На двух станциях метро в Петербурге появятся панели с 3D-анимацией 

АиФ Санкт-Петербург 56 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На двух строящихся станциях метро в Петербурге установят большие панели с 3D-анимацией, сообщает пресс-служба городской подземки. Оборудование появится на «Беговой» и «Новокрестовской».
Для создания панелей был использован метод стерео-вариопечати. Он интересен тем, что изображение на панели меняется по мере движения человека. Так, проходя через вестибюль «Новокрестовской», пассажиры увидят грозу, сменяющуюся снегопадом, а потом — движущихся людей. В качестве тематики панели на станции «Беговая» выбрана техника.
Увидеть меняющееся изображение на панелях можно будет уже в конце апреля. Когда станции откроются для пассажиров.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге из-за отравления госпитализировали семерых детей В Пасхальную ночь метро Санкт-Петербурга будет работать круглосуточно Сезон ремонта дорог в Петербурге стартовал с ограничений в центре города
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи174
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус35
Юлия Скрипаль заговорила426
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой80
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ23
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение