В честь Пасхи проведут 28 бесплатных экскурсий

В Москве проведут 28 бесплатных экскурсий в честь Пасхи

В столице проведут 28 бесплатных экскурсий, приуроченных к открытию фестиваля «Пасхальный дар», сообщает Inforeactor со ссылкой на оргкомитет цикла «Московские сезоны».

Программа включает прогулки по городу от проекта «Гуляем по Москве ». Участники смогут посетить храмы и монастыри, узнать интересную информацию об архитектуре города, его истории и значимых людях.

Первые экскурсии запланированы на четверг, 5 апреля. Продолжительность — от полутора до двух часов.

Принять участие могут все желающие, но требуется предварительная регистрация.

Ранее m24 сообщало, что «Пасхальный дар» будет проходить с 7 по 15 апреля.