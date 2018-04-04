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В честь Пасхи проведут 28 бесплатных экскурсий
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В Москве проведут 28 бесплатных экскурсий в честь Пасхи 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице проведут 28 бесплатных экскурсий, приуроченных к открытию фестиваля «Пасхальный дар», сообщает Inforeactor со ссылкой на оргкомитет цикла «Московские сезоны».
Программа включает прогулки по городу от проекта «Гуляем по Москве». Участники смогут посетить храмы и монастыри, узнать интересную информацию об архитектуре города, его истории и значимых людях.
Первые экскурсии запланированы на четверг, 5 апреля. Продолжительность — от полутора до двух часов.
Принять участие могут все желающие, но требуется предварительная регистрация.
Ранее m24 сообщало, что «Пасхальный дар» будет проходить с 7 по 15 апреля.
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