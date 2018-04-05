Фестиваль «Люди как люди» прошел при поддержке психолого-педагогического университета

Он был приурочен ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

— Организация фестиваля была на высшем уровне. Все, что мы запланировали, состоялось, — поделился один из организаторов фестиваля Евгений Шведовский.

Он отметил, что мероприятие поддержали департаменты Москвы . Они организовали трансфер участников и предоставили машины скорой помощи.

Добавим, что более 2000 человек смогли поучаствовать в фестивале. В этот день для гостей были организованы более 40 мастер-классов, творческий концерт и благотворительная выставка. На фестивале состоялось подведение итогов конкурса видеороликов «История особого успеха». Пять победителей выиграли смартфоны.

Участники фестиваля смогли познакомиться с представителями организаций, в которые можно обратиться за помощью.