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Улицы в районе ТЦ «Персей», где возник пожар, временно перекрыли
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Улицы в районе ТЦ «Персей», где возник пожар, временно перекрыли 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Улицы на востоке Москвы в районе торгового центра «Персей», где возник пожар, временно перекрыты для проезда автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"В детском торговом центре «Персей» на Малой Семеновской, 28 произошло возгорание. Сейчас перекрыты улицы Малая Семёновская, Семёновский переулок, улицы Измайловская. Объезжайте. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении пресс-службы в официальном Twitter.
Глава ГУМЧС Москвы Илья Денисов сообщил, что пожарные полностью потушили торговый центр «Персей» на востоке Москвы, но не обошлось без жертв: погиб сотрудник ТЦ, а трое спасателей пострадали.
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