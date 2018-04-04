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Названы улицы Москвы с самым большим количеством квартир
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Названы улицы Москвы с самым большим количеством квартир 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
На Мосфильмовской улице выставлено на продажу 3113 квартир, это максимальный среди всех московских улиц показатель. На втором месте по объему предложения недвижимости Шмитовский проезд, на третьем — Дмитровское шоссе. Об этом говорится в материалах портала «Мир Квартир», который есть в распоряжении «Дома».
Средняя стоимость квадратного метра жилья на Мосфильмовской улице составляет 353,6 тысячи рублей, средняя стоимость лота — 25,2 миллиона рублей. Около 90 процентов всего предложения реализуется на вторичном рынке.
На Шмитовском проезде выставлено на продажу 2560 квартир, более 90 процентов предложения здесь — квартиры в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра жилья на Шмитовском проезде составляет 232,9 тысячи рублей, лота — 16,5 миллиона рублей.
На Дмитровском шоссе продается 2301 квартира. На три четверти предложение представлено лотами в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра недвижимости здесь составляет 165,9 тысячи рублей, средняя стоимость выставленной на продажу квартиры — 8,96 миллиона рублей.
В десятку столичных коридоров с максимальным объемом выставленного на продажу жилья вошли также Ленинградский, Ленинский и Мичуринский проспекты, Рублевское, Варшавское и Хорошевское шоссе, а также Профсоюзная улица. Всего на десяти столичных магистралях продается порядка 20 тысяч квартир.
В середине 2017 года в тройку улиц столицы по объему предложения квартир бизнес-класса вошли Шмитовский проезд, проспект Мира и Автозаводская улица.
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