Москвичи выбрали программу «Библионочи-2018»

Как сообщает портал столичного правительства, более 200 человек поделились своим мнением через портал «Активный гражданин». Почти 20 процентов участников изъявили желание встретиться с писателями. Еще 13 процентов горожан высказались за проведение презентаций новых книг. Примерно 12 процентов респондентов проголосовали за мастер-классы в библиотеке в ночные часы. Также горожане предложили свои варианты программы. Среди них — квесты по книгам, курсы скорочтения и конкурсы молодых поэтов. Напомним, «Библионочь» в столице пройдет 21 апреля.