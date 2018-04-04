Ещё
Два жилых комплекса готовят к отрытию на северо‑востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина будет задерживать все крымские суда
Украина будет задерживать все крымские суда

Два жилых комплекса готовят к отрытию на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
На улице Коминтерна и Новоалексеевской улице на северо-востоке Москвы готовятся к вводу в эксплуатацию два жилых комплекса с помещениями для детских учреждений, подземными парковками и всей необходимой инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
«Оба проекта реализуют инвесторы. Дом на улице Коминтерна общей площадью более 11 тысяч квадратных метров имеет подземную автостоянку на 88 мест. На первом этаже дома может быть размещен детский сад. Кроме того, во дворе дома оборудованы детская и спортивная площадка», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Общая площадь жилого комплекса на Новоалексеевской улице составляет 24 тысячи квадратных метров. Здесь построены два корпуса переменной высотности — девять и 16 этажей. Подземный паркинг рассчитан на 240 машин. Тут же расположена автомойка. Во встроено-пристроенных помещениях можно разместить детсад на 50 детей.
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с 2011 по 2017 год в городе было построено 58,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 22,2 миллиона квадратных метров жилья. Большинство из них построено за счет инвесторов.
РИАМО: последние новости
Солнечная погода и до 17 градусов тепла ожидается в Московском регионе к Пасхе Новый вход появится в столичном парке Горького В Москве проектируется более 180 км линий метрополитена
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек89
Япония заявила протест России144
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»52
Бориса Джонсона поймали на лжи о России241
Украина будет задерживать все крымские суда72
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение