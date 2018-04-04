Два жилых комплекса готовят к отрытию на северо‑востоке Москвы

На улице Коминтерна и Новоалексеевской улице на северо-востоке Москвы готовятся к вводу в эксплуатацию два жилых комплекса с помещениями для детских учреждений, подземными парковками и всей необходимой инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Оба проекта реализуют инвесторы. Дом на улице Коминтерна общей площадью более 11 тысяч квадратных метров имеет подземную автостоянку на 88 мест. На первом этаже дома может быть размещен детский сад. Кроме того, во дворе дома оборудованы детская и спортивная площадка», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

Общая площадь жилого комплекса на Новоалексеевской улице составляет 24 тысячи квадратных метров. Здесь построены два корпуса переменной высотности — девять и 16 этажей. Подземный паркинг рассчитан на 240 машин. Тут же расположена автомойка. Во встроено-пристроенных помещениях можно разместить детсад на 50 детей.