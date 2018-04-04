Активные граждане решат, станет ли платформа «Останкино» остановкой для «Ласточки»

В системе электронных референдумов «Активный гражданин» началось новое голосование. Участникам проекта предлагается решить, нужна ли дополнительная остановка экспрессу «Ласточка», который связывает Москву и Зеленоград, и если да — то где именно.

На выбор предлагается несколько вариантов ответа. Это платформа Рижская (пересадка на одноименную станцию метрополитена и платформу Ржевская Курского, Рижского и Белорусского направлений); платформа Останкино (пересадка на станцию метрополитена «Бутырская»); платформа Петровско-Разумовское (пересадка на станции Петровско-Разумовская Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровский линий). Также есть вариант для тех, кто считает, что новые остановки не нужны, поскольку за счет этого увеличится время в пути.

Напомним, поезда «Ласточка» стали курсировать между Ленинградским вокзалом и станцией Крюково около трех лет назад. Время в пути сейчас составляет около получаса. (иб)