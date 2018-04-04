В столице проведут серию бесплатных экскурсий

В Москве на Пасху проведут бесплатные экскурсии об истории храмов

Серию бесплатных экскурсий по храмам проведут в Москве в рамках фестиваля "Пасхальный дар", начнутся они еще до открытия фестиваля — 5 апреля, сообщили в среду в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Гостей фестиваля "Пасхальный дар", что стартует в столице 7 апреля, ждет масса познавательных развлечений, и в их числе — серия увлекательных прогулок по городу от проекта "Гуляем по Москве". Участники экскурсий осмотрят красивейшие столичные храмы, узнают множество интересных фактов об их архитектуре, истории и выдающихся людях, чья судьба была с ними связана", — рассказали в оргкомитете.

Всего в рамках "Пасхального дара" пройдет 28 экскурсий, причем начнутся они еще до открытия фестиваля — 5 апреля. Присоединиться к любой из прогулок можно совершенно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на moscowwalking.ru. Средняя продолжительность каждой экскурсии — 1,5-2 часа, пояснили в оргкомитете.