В одной из библиотек района Люблино дети пройдут виртуальный квест по столице

В одном из филиалов библиотеки №105, который находится в районе Люблино, 10 апреля состоится виртуальный квест для детей по улицам Москвы . Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков — Занятие «Моя Москва» посвящено 100-летию с момента возвращения нашему городу статуса столицы. Вход на мероприятие свободный, — сказал Алексей Тепляков. Начало в 15.00. Адрес филиала, где пройдет занятие: улица Головачева, дом 3, корпус 2. (мю)