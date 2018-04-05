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В одной из библиотек района Люблино дети пройдут виртуальный квест по столице
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В одной из библиотек района Люблино дети пройдут виртуальный квест по столице 

Управа района Люблино 59 минут назад
Фото: Мое Люблино
В одном из филиалов библиотеки №105, который находится в районе Люблино, 10 апреля состоится виртуальный квест для детей по улицам Москвы. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Занятие «Моя Москва» посвящено 100-летию с момента возвращения нашему городу статуса столицы. Вход на мероприятие свободный, — сказал Алексей Тепляков.
Начало в 15.00. Адрес филиала, где пройдет занятие: улица Головачева, дом 3, корпус 2. (мю)
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