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Продлена работа МЦК на Пасху
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МЦК будет работать на час дольше на Пасху 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители и гости столицы смогут воспользоваться Московским центральным кольцом до 2 часов ночи на Пасху, сообщает Telegram-канал МЦК.
«Друзья, для вашего удобства в ночь на 8 апреля мы продлеваем режим работы кольца на один час. «Ласточки» будут курсировать до 2 часов ночи, время ожидания поезда составит до 10 минут», — говорится в сообщении.
Последний поезд против часовой стрелки отправится со станции «Андроновка» в 2:03 и доедет до «Балтийской». По часовой стрелке последняя «Ласточка» отправится с «Андроновки» в 1:51 и доедет до «Панфиловской».
Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Пассажиры МЦК могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт.
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.
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