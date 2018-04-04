Продлена работа МЦК на Пасху

МЦК будет работать на час дольше на Пасху

Жители и гости столицы смогут воспользоваться Московским центральным кольцом до 2 часов ночи на Пасху, сообщает Telegram-канал МЦК.

«Друзья, для вашего удобства в ночь на 8 апреля мы продлеваем режим работы кольца на один час. «Ласточки» будут курсировать до 2 часов ночи, время ожидания поезда составит до 10 минут», — говорится в сообщении.

Последний поезд против часовой стрелки отправится со станции «Андроновка» в 2:03 и доедет до «Балтийской». По часовой стрелке последняя «Ласточка» отправится с «Андроновки» в 1:51 и доедет до «Панфиловской».

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Пассажиры МЦК могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.