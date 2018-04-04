В СЗАО до кладбищ будут ходить бесплатные автобусы

В дни религиозных праздников «Мосгортранс» организует работу 37 бесплатных маршрутов. Они будут следовать до московский кладбищ 8 и 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

На северо-западе столицы в эти дни можно будет воспользоваться бесплатными автобусами № 865, Э1 «Метро „Планерная“ — Перепечинское кладбище», № Э2 «Метро „Планерная“ — Химкинское кладбище» и № 741Э «Метро „Тушинская“ — Митинское кладбище».

По словам первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука, в течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше 1 тысячи бесплатных автобусов. Для удобства пассажиров будет также запущен дополнительный транспорт на ряде регулярных направлений.

Москвичи смогут воспользоваться и ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы столицы. Они работают с интервалами от 15 до 30 минут.