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В СЗАО до кладбищ будут ходить бесплатные автобусы
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В СЗАО до кладбищ будут ходить бесплатные автобусы 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В дни религиозных праздников «Мосгортранс» организует работу 37 бесплатных маршрутов. Они будут следовать до московский кладбищ 8 и 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
На северо-западе столицы в эти дни можно будет воспользоваться бесплатными автобусами № 865, Э1 «Метро „Планерная“ — Перепечинское кладбище», № Э2 «Метро „Планерная“ — Химкинское кладбище» и № 741Э «Метро „Тушинская“ — Митинское кладбище».
По словам первого заместителя генерального директора ГУП «Мосгортранс» Бориса Ткачука, в течение пасхальных праздников горожан будут перевозить свыше 1 тысячи бесплатных автобусов. Для удобства пассажиров будет также запущен дополнительный транспорт на ряде регулярных направлений.
Москвичи смогут воспользоваться и ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают центр и удаленные районы столицы. Они работают с интервалами от 15 до 30 минут.
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