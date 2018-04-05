ФОК с медицинским центром построят на севере Москвы

На свободном земельном участке в Солнечногорском проезде на севере Москвы появится физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром. Такое решение было принято в ходе заседания столичной Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром появится в Северном округе. Его построят на свободном земельном участке по адресу: Солнечногорский проезд, вл. 17. Раньше здесь планировали открыть паркинг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2018 г. в столице планируется открыть 13 спортивных объектов, построенных за счет города. Среди них три ВМХ-велодрома, три футбольных поля, четыре спортивных комплекса, два физкультурно-оздоровительных комплекса.