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ФОК с медицинским центром построят на севере Москвы
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ФОК с медицинским центром построят на севере Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
На свободном земельном участке в Солнечногорском проезде на севере Москвы появится физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром. Такое решение было принято в ходе заседания столичной Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром появится в Северном округе. Его построят на свободном земельном участке по адресу: Солнечногорский проезд, вл. 17. Раньше здесь планировали открыть паркинг», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в 2018 г. в столице планируется открыть 13 спортивных объектов, построенных за счет города. Среди них три ВМХ-велодрома, три футбольных поля, четыре спортивных комплекса, два физкультурно-оздоровительных комплекса.
«ФОК с бассейном на ул. Николая Старостина получит спортивная школа «Косино», а второй, в Коломенском проезде, откроют специально для инвалидов», — добавили в столичном правительстве.
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