Петербургское метро в пасхальную ночь будет работать без перерыва

Петербургский метрополитен в пасхальную ночь будет работать без перерыва, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу. В ночь на 8 апреля будут открыты все вестибюли станций, кроме «Проспекта Ветеранов» (1-й вестибюль), «Площади Ленина» (1-й вестибюль), «Ленинского проспекта» (1-й вестибюль), «Девяткино» (1-й вестибюль), «Невского проспекта» (1-й вестибюль), «Московской» (1-й вестибюль), «Технологического института 1», «Площади Александра Невского 2», «Спасской» и «Достоевской».

С 02:00 до 04:00 недействительны проездные билеты на основе бесконтактной смарт карты. В это время можно будет купить в кассах метро только жетоны.

Ранее сообщалось, что работа Московского метрополитена будет продлена в пасхальную ночь.