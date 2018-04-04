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Петербургское метро в пасхальную ночь будет работать без перерыва
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Петербургское метро в пасхальную ночь будет работать без перерыва 

RT на русском 1 час назад
Петербургский метрополитен в пасхальную ночь будет работать без перерыва, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу. В ночь на 8 апреля будут открыты все вестибюли станций, кроме «Проспекта Ветеранов» (1-й вестибюль), «Площади Ленина» (1-й вестибюль), «Ленинского проспекта» (1-й вестибюль), «Девяткино» (1-й вестибюль), «Невского проспекта» (1-й вестибюль), «Московской» (1-й вестибюль), «Технологического института 1», «Площади Александра Невского 2», «Спасской» и «Достоевской».
С 02:00 до 04:00 недействительны проездные билеты на основе бесконтактной смарт карты. В это время можно будет купить в кассах метро только жетоны.
Ранее сообщалось, что работа Московского метрополитена будет продлена в пасхальную ночь.
Также ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что работы на станции «Новокрестовская» в Петербурге перешли в финальную стадию.
RT на русском: последние новости
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