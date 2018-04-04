Ещё
В Москве проектируют более 180 км линий метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

В Москве проектируют более 180 км линий метро 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В настоящее время в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находится более 180 км линий Московского метрополитена, сообщает издание «Дни.ру».
Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, идёт работа над новыми линиями и продолжением уже имеющихся веток.
В разной степени готовности находятся проекты отдельных участков Большой кольцевой линии и новых радиальных направлений от неё. Также рассматривается перспектива продления существующих радиусов.
Также стало известно, что новые станции Люблинско-Дмитровской линии («Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская») разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.
«До открытия трёх новых станций «Петровско-Разумовской» пользовались более 70 тыс. пассажиров в будний день, после — менее 40 тыс. человек», — рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В 2018 году в Москве планируют открыть 21 станцию метро.
Ранее сообщалось, что первый участок Большой кольцевой линии в Москве перевёз 1,5 млн пассажиров за месяц.
RT на русском: последние новости
В МЧС рекомендовали жителям Москвы сократить время пребывания на открытом воздухе 28 марта На станции метро «Комсомольская» в Москве введут ограничения из-за ремонта эскалаторов Неделя старинной оперы пройдёт в Москве с 4 по 8 апреля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бориса Джонсона поймали на лжи о России144
Япония заявила протест России52
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин198
Шойгу предупредил о новой угрозе280
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»59
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение