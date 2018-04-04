В Москве проектируют более 180 км линий метро

В настоящее время в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находится более 180 км линий Московского метрополитена, сообщает издание «Дни.ру».

Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин , идёт работа над новыми линиями и продолжением уже имеющихся веток.

В разной степени готовности находятся проекты отдельных участков Большой кольцевой линии и новых радиальных направлений от неё. Также рассматривается перспектива продления существующих радиусов.

Также стало известно, что новые станции Люблинско-Дмитровской линии («Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская») разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

«До открытия трёх новых станций «Петровско-Разумовской» пользовались более 70 тыс. пассажиров в будний день, после — менее 40 тыс. человек», — рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов

В 2018 году в Москве планируют открыть 21 станцию метро.

Ранее сообщалось, что первый участок Большой кольцевой линии в Москве перевёз 1,5 млн пассажиров за месяц.