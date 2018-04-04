В Москве построят еще 180 километров метро

Как сообщает РИА «Новости», в столице в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находится более 180 километров линий метрополитена.

"Это отдельные участки Большой кольцевой линии метро и новые радиальные ветки от нее, а также перспективные участки существующих линий"", — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

В настоящее время ведется проектирование участка Калининско-Солнцевской линии, которая дотянется до аэропорта «Внуково» . Также в этом году будут продлевать Люблинско-Дмитровскую линию, а также ряд других участков метрополитена.

Что касается проектов всех участков Большого кольца метро (БКЛ), то они должны быть готовы до конца нынешнего года.