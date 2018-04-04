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В Москве построят еще 180 километров метро
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В Москве построят еще 180 километров метро 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Как сообщает РИА «Новости», в столице в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находится более 180 километров линий метрополитена.
"Это отдельные участки Большой кольцевой линии метро и новые радиальные ветки от нее, а также перспективные участки существующих линий"", — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В настоящее время ведется проектирование участка Калининско-Солнцевской линии, которая дотянется до аэропорта «Внуково». Также в этом году будут продлевать Люблинско-Дмитровскую линию, а также ряд других участков метрополитена.
Что касается проектов всех участков Большого кольца метро (БКЛ), то они должны быть готовы до конца нынешнего года.
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