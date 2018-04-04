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Первомайская эстафета затруднит движение транспорта в центре Ростова
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Первомайская эстафета затруднит движение транспорта в центре Ростова 

Ростовские Вести 2 часа назад
В департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону предупредили о перекрытии центральных улиц города из-за проведения на них первомайских спортивных мероприятий. В связи с этим, нельзя будет проехать по Театральной площади (на отрезке от улицы Верхненольной до проспекта Театрального) с 21:30 30 апреля и до 17:00 1 мая. Будет перекрыта и улица Большая Садовая (на участке от проспекта Будённовского до проспекта Театрального) с 09:00 до 13:00 1 мая. В этот же день, с 08:30 до 17:00, перекроют Театральный проспект на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистической.
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