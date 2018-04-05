На Ленинском проспекте произошел дорожный конфликт со стрельбой 

Мужчина, устроивший разборки на Ленинском проспекте, задержан в Петербурге, сообщает «Водитель Петербурга».
Заявление о дорожных разборках поступило в полицию утром 4 апреля.
Пострадавший рассказал, что около девяти часов утра у дома 75/1 по Ленинскому проспекту неизвестный перегородил проезд для его Opel Astra.
Остановив машину, агрессивный мужчина выстрелил в его сторону из пистолета, а потом еще и отломал дворники на лобовом стекле.
Уйти стрелку не удалось, вскоре его задержали правоохранители, при нем был газовый пистолет.
40-летний петербуржец доставлен в отдел полиции, он оказался безработным.