Ещё
На Ленинском проспекте произошел дорожный конфликт со стрельбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ленинском проспекте произошел дорожный конфликт со стрельбой 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Мужчина, устроивший разборки на Ленинском проспекте, задержан в Петербурге, сообщает «Водитель Петербурга».
Заявление о дорожных разборках поступило в полицию утром 4 апреля.
Пострадавший рассказал, что около девяти часов утра у дома 75/1 по Ленинскому проспекту неизвестный перегородил проезд для его Opel Astra.
Остановив машину, агрессивный мужчина выстрелил в его сторону из пистолета, а потом еще и отломал дворники на лобовом стекле.
Уйти стрелку не удалось, вскоре его задержали правоохранители, при нем был газовый пистолет.
40-летний петербуржец доставлен в отдел полиции, он оказался безработным.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге из-за отравления госпитализировали семерых детей В Пасхальную ночь метро Санкт-Петербурга будет работать круглосуточно Сезон ремонта дорог в Петербурге стартовал с ограничений в центре города
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила243
Войска ВВО подняты по тревоге133
«Крым захватим танками»415
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова131
В Подмосковье обвалились цены на дачи107
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение