На Ленинском проспекте произошел дорожный конфликт со стрельбой

Мужчина, устроивший разборки на Ленинском проспекте, задержан в Петербурге , сообщает «Водитель Петербурга».

Заявление о дорожных разборках поступило в полицию утром 4 апреля.

Пострадавший рассказал, что около девяти часов утра у дома 75/1 по Ленинскому проспекту неизвестный перегородил проезд для его Opel Astra.

Остановив машину, агрессивный мужчина выстрелил в его сторону из пистолета, а потом еще и отломал дворники на лобовом стекле.

Уйти стрелку не удалось, вскоре его задержали правоохранители, при нем был газовый пистолет.

40-летний петербуржец доставлен в отдел полиции, он оказался безработным.