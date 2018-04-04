Владимир Жидкин: В 2018 году в Новой Москве выполнят 3,5 тысячи присоединений к электросетям

В Троицком и Новомосковском административных округах ввели в эксплуатацию более 1,2 тысячи километров линий электропередачи и 670 трансформаторных подстанций. Об этом 3 апреля сообщили на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— В планах на будущее — проложить более 300 километров самонесущего изолированного провода. Кроме того, будет выполнено 3,5 тысячи технологических присоединений к электросетям, — уточнил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он добавил, энергетики участвуют в создании дорожно-транспортной инфраструктуры в ТиНАО.