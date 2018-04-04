Новый вход появится в парке Горького

Новый вход появится в столичном парке Горького

Дополнительный сквозной проход появится в столичном парке Горького из-за создания новой пешеходной зоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Между Ленинским проспектом и площадью Искусств в парке Горького появится новая пешеходная зона. Она расположится между зданиями Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и городской клинической больницы №1 имени Пирогова», — говорится в сообщении.

Александр Власов. Сейчас на этой территории находятся технические и подсобные сооружения, относящиеся к больнице и институту, а также частично объекты самостроя. Кроме того, парк Горького от Ленинского проспекта отсекает трасса наружной теплосети. Сделать вход в этом месте предлагали еще в 1928–1930 годах советские архитекторы Алексей Щусев

Протяженность новой пешеходной зоны составит более 200 метров, площадь проектируемого участка — 1,25 гектара (с перепадом высоты между Ленинским проспектом и парком Горького порядка 12 метров). На этой территории расположится ландшафтный линейный сквер. Его смысловым центром станет площадка для размещения арт-объектов.

Также здесь появится зона отдыха и смотровая площадка с видом на парк Горького и Москву-реку. Одним из главных элементов нового пространства станет пергола — легкий деревянный навес от солнца, который установят вдоль основного пешеходного маршрута.

«К парку будет вести широкая лестница с пандусом. Со стороны Ленинского проспекта основным элементом входной группы станет подсвеченная капитальная арка. Сразу за ней начнется прогулочная зона с крупными вечнозелеными и цветущими кустарниками, многолетними цветами и травами. Концепция озеленения разработана с учетом сезонности: растения будут цвести все лето и красиво вписываться в контрастный зимний ландшафт», — добавляется в сообщении.

Новый вход улучшит доступность парка Горького и музея современного искусства «Гараж». Горожане смогут быстрее попасть к станции метро «Октябрьская» и Садовому кольцу, а кампус Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» станет ближе к одной из самых популярных зон отдыха столицы.

Высказать свое мнение об этом проекте благоустройства горожане могут в ходе голосования, которое стартовало в «Активном гражданине».