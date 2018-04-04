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Глава Воронежа: «Шансы получить финансирование на строительство метро не дотягивают до 50%»
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Глава Воронежа: «Шансы получить финансирование на строительство метро не дотягивают до 50%» 

Вести Воронеж 41 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Но Вадим Кстенин заявил, что отчаиваться не стоит
Шансы получить финансирование на строительство метро не дотягивают до 50%. Об этом завил врио мэра Воронежа на заседании городской думы в среду, 4 апреля. Вадим Кстенин представил депутатам программу развития города в рамках второго этапа отбора кандидатов на должность мэра Воронежа. — Не хочу спекулировать на теме метро. Это никак не отменяет необходимость создать в Воронеже эффективный и комфортный пассажирский транспорт, — подчеркнул Кстенин. — Шансы получить финансирование на строительство метро не дотягивают до 50%, но отчаиваться не стоит, начинали мы вообще с нулевыми шансами, — добавил врио мэра Воронежа.
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