Поезда Москва-Ницца будут следовать в апреле по сокращенному маршруту из-за забастовок во Франции 

Поезда, курсирующие между Москвой и Ниццой, временно будут курсировать по сокращенному маршруту — до/от станции «Вентимилья», сообщили в пресс-службе компании АО «ФПК».
«В связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции международный поезд №17/18 сообщением Москва-Ницца будет курсировать сокращенным маршрутом до/от станции «Вентимилья», — говорится в сообщении.
Уточняется, что поезд №17 отправлением из Москвы 5, 12 и 26 апреля 2018 г. проследует до станции «Вентимилья», далее для пассажиров будет организован бесплатный автобусный трансфер до пункта назначения в соответствии с проездным документом. В обратном направлении поезд №18 будет отправляться 8, 15 и 29 апреля 2018 г. от станции «Вентимилья». Пассажиры, оформившие проездные документы из Ниццы, Монако и Ментона, смогут воспользоваться бесплатным автобусным трансфером от станции отправления до станции «Вентимилья», предъявив билет на поезд.
«В настоящее время ожидается уточненная информация от Французских железных дорог (SNCF) о точном графике движения указанных поездов и порядке пользования автобусным трансфером. Пассажиры, принявшие решение об отказе от поездки в указанные даты, могут обратиться в кассы дальнего следования для возврата стоимости билетов от/до станций «Ментон», «Монако», «Ницца» без удержания обязательных в таких случаях дополнительных платежей и сервисных сборов. Федеральная пассажирская компания просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следить за появлением актуальной информации на сайте ФПК», — отмечается в сообщении.
Ранее в пресс-службе ОАО «РЖД» сообщали, что в связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции в период с 5 апреля по 3 мая 2018 г. график курсирования международных поездов №23/24 Москва-Париж и №17/18 Москва-Ницца может быть изменен.