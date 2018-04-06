Поезд №17 Москва-Ницца отправлением 5 апреля проследует до станции «Вентимилья» в Италии

Временно изменен порядок курсирования поездов № 17/18 в Италии и Франции, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«В связи с проведением масштабных забастовок работников транспортной отрасли Франции изменен порядок курсирования поездов №17/18 сообщением Москва-Ницца-Москва», — говорится в сообщении.

Так, поезд №17 (№13020/35120) отправлением из Москвы 5 апреля проследует до станции «Вентимилья». Далее пассажирам будет предложено воспользоваться бесплатным трансфером до пунктов назначения: поездом TER 86072 — отправлением из Вентимильи в 17:59, прибытием в Ниццу в 18:54; поездом TER №86074 — отправлением из Вентимильи в 18:29, прибытием в Ниццу в 19:24; поездом TER №86076 — отправлением из Вентимильи в 18:59, прибытием в Ниццу в 19:54.

Обратный поезд №18 (№13013/35113) сообщением Ницца — Москва 8 апреля также отправится от станции «Вентимилья». Пассажиры с проездными документами от станций «Ницца» и «Ментон» смогут добраться до станции «Вентимилья», воспользовавшись поездом TER №86019. Он отправится из Ниццы в 9:07 по местному времени, из Ментона — в 9:51, и прибудет в Вентимилью в 10:05. Проезд на местных региональных поездах будет осуществляться бесплатно по имеющимся проездным документам на поезд №18 сообщением Ницца-Москва.