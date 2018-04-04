В новой Москве за 2 года построят 20 детских садов

Не менее 20 детских садов планируется построить в Троицком и Новомосковском округах столицы в течение нынешнего и 2019 годов, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы «В проектировании и строительстве новых детских садов участвуют и девелоперы, и городской бюджет. Это более чем значительная прибавка, если учесть, что за предыдущие пять лет в новой Москве было введено 32 детских сада», — сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин В рамках Адресной инвестиционной программы Москва профинансирует возведение восьми детских садов за два ближайших года. Поручение на финансирование этих работ дал мэр Москвы Сергей Собянин по просьбам жителей ТиНАО, подчеркнул глава департамента. Как отметил Жидкин, 20 новых детских садов обеспечат местами около пяти тысяч малышей.