Сезон ремонта дорог в Петербурге стартовал с ограничений в центре города

Петербурге стартовал новый сезон ремонта дорог, сообщает пресс-служба ГАТИ. В связи с этим водителей ждет ряд ограничений. Все они коснутся центра города.

Движение начнут перекрывать с четверга, 5 апреля. Так, до 11 апреля для водителей будет недоступен участок набережной Лебяжей Канавки от Суворовской до набережной Мойки. В этот же период нельзя будет проехать по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Лебяжьей канавки.

До 9 апреля ограничено движение по проспекту Бакунина от Херсонской улицы до Перекупного переулка.

С 6 апреля до 8 мая будет перекрыто движение транспорта по 1-й и Кадетской линиям Васильевского острова.

Наконец, с 6 апреля до 19 октября для транспорта будет ограничен проезд по Митрофаньевскому шоссе от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.