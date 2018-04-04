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Сезон ремонта дорог в Петербурге стартовал с ограничений в центре города
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Сезон ремонта дорог в Петербурге стартовал с ограничений в центре города 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге стартовал новый сезон ремонта дорог, сообщает пресс-служба ГАТИ. В связи с этим водителей ждет ряд ограничений. Все они коснутся центра города.
Движение начнут перекрывать с четверга, 5 апреля. Так, до 11 апреля для водителей будет недоступен участок набережной Лебяжей Канавки от Суворовской до набережной Мойки. В этот же период нельзя будет проехать по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Лебяжьей канавки.
До 9 апреля ограничено движение по проспекту Бакунина от Херсонской улицы до Перекупного переулка.
С 6 апреля до 8 мая будет перекрыто движение транспорта по 1-й и Кадетской линиям Васильевского острова.
Наконец, с 6 апреля до 19 октября для транспорта будет ограничен проезд по Митрофаньевскому шоссе от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.
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