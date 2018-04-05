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Около 55 тысяч точек доступа к Wi-Fi появится в столичных школах к началу 2019 года
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Около 55 тысяч точек доступа к Wi-Fi появится в столичных школах к началу 2019 года 

Авторадио 59 минут назад
Фото: Москва меняется
Как сообщила заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Анна Пашкевич, все школы Москвы будут оснащены беспроводным интернетом, ноутбуками и интерактивными панелями. На данный момент в столичных школах установлено около 20 тысяч точек Wi-Fi. Напомним, что помимо эффективного использования современной IT-инфраструктуры, проект «Московская электронная школа» включает в себя базу интерактивных сценариев уроков, электронный дневник с расширенным спектром возможностей и библиотеку электронных материалов.
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