Около 55 тысяч точек доступа к Wi-Fi появится в столичных школах к началу 2019 года 

Как сообщила заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Анна Пашкевич, все школы Москвы будут оснащены беспроводным интернетом, ноутбуками и интерактивными панелями. На данный момент в столичных школах установлено около 20 тысяч точек Wi-Fi. Напомним, что помимо эффективного использования современной IT-инфраструктуры, проект «Московская электронная школа» включает в себя базу интерактивных сценариев уроков, электронный дневник с расширенным спектром возможностей и библиотеку электронных материалов.