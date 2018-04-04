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Светофоры на пересечении Чертановской и Сумской улиц с Сумским проездом перешли на новый режим работы
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Светофоры на пересечении Чертановской и Сумской улиц с Сумским проездом перешли на новый режим работы 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Центр организации дорожного движения отрегулировал работу светофоров в районе Чертаново Северное. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы в среду, 4 апреля.
Согласно опубликованной информации, меры были предприняты по просьбам самих горожан. На некоторых московских улицах на светофорах установили переключательные кнопки, где-то увеличили время зеленого сигнала или снизили время красного сигнала для пешеходов. Так, например, на пересечении улиц Чертановская и Сумская с Сумским проездом специалисты ЦОДД увеличили длительность красного сигнала для автомобилистов. Теперь пешеходы могут переходить через дорогу на 17-22 секунды больше, чем было до изменений.
Регулировка светофоров проводится ЦОДД с учетом дорожной ситуации возле переходов и по просьбе горожан. Обращения граждан поступают через порталы госуслуг и «Единый транспортный портал» и официальные страницы ЦОДД в социальных сетях. Причем заявки могут касаться не только изменения режима работы светофоров, но и, например, организации новых пешеходных переходов.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
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