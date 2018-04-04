Светофоры на пересечении Чертановской и Сумской улиц с Сумским проездом перешли на новый режим работы

Центр организации дорожного движения отрегулировал работу светофоров в районе Чертаново Северное. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы в среду, 4 апреля.

Согласно опубликованной информации, меры были предприняты по просьбам самих горожан. На некоторых московских улицах на светофорах установили переключательные кнопки, где-то увеличили время зеленого сигнала или снизили время красного сигнала для пешеходов. Так, например, на пересечении улиц Чертановская и Сумская с Сумским проездом специалисты ЦОДД увеличили длительность красного сигнала для автомобилистов. Теперь пешеходы могут переходить через дорогу на 17-22 секунды больше, чем было до изменений.

Регулировка светофоров проводится ЦОДД с учетом дорожной ситуации возле переходов и по просьбе горожан. Обращения граждан поступают через порталы госуслуг и «Единый транспортный портал» и официальные страницы ЦОДД в социальных сетях. Причем заявки могут касаться не только изменения режима работы светофоров, но и, например, организации новых пешеходных переходов.