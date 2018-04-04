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На улицах Орла до конца апреля перекроют движение
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На улицах Орла до конца апреля перекроют движение 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Причиной запрета проезда транспортных средств в областном центре станет бурение скважин, сообщает пресс-служба администрации города.
Движение транспортных средств будет запрещено до 30 апреля на следующих участках дорог:
— по улице Гостиной (в районе дома №2 на участке от Красного моста до пересечения с ул. Гагарина);
— по улице Московской (в районе дома №1 по пл. Мира);
— по улице Пушкина (в районе дома №2 по ул. Фомина).
Автовладельцев просят заранее планировать маршрут передвижения по дорогам областного центра.
Сообщение На улицах Орла до конца апреля перекроют движение появились сначала на РИА 57.
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