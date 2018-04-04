На улицах Орла до конца апреля перекроют движение

Причиной запрета проезда транспортных средств в областном центре станет бурение скважин, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение транспортных средств будет запрещено до 30 апреля на следующих участках дорог:

— по улице Гостиной (в районе дома №2 на участке от Красного моста до пересечения с ул. Гагарина);

— по улице Московской (в районе дома №1 по пл. Мира);

— по улице Пушкина (в районе дома №2 по ул. Фомина).

Автовладельцев просят заранее планировать маршрут передвижения по дорогам областного центра.