Часть центра Ростова перекроют 1 мая

Первым перекроют участок на проспекте Театральный от улицы Максима Горького до Социалистической. Движение ограничат с 8:30 до 17:00.

С 9:00 по Москве и до 13:00 перекроют проезд по Большой Садовой от проспекта Буденновский до Театрального.

Также в ночь с 30 апреля на 1 мая, с 21:30 до 17:00 полностью закроют проезд на площади Театральная от улицы Верхненольная до проспекта Театральный.

Связаны ограничения с проведением праздничных спортивно-массовых мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда.