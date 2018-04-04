В воскресенье в четырех краснодарских парках пройдут праздничные пасхальные мероприятия

Краснодаре 8 апреля в четырех городских парках пройдут праздничные пасхальные мероприятия, в которых все желающие смогут поучаствовать в развлекательных и познавательных тематических программах. По словам начальника городского управления культуры Ирины Лукинской, все городские парки подготовились к началу весенне-летнего сезона и Пасхе, сообщает пресс-служба города.

Горожан ждут в Чистяковской роще, там праздничные мероприятия начнутся с познавательной игровой программы «Вот и Пасха пришла — веселись детвора!», различные игровые и музыкальные программы для детей и взрослых пройдут также в парке «Солнечный остров» и Городском Саду.

С двух часов дня в четырех городских парках пройдут различные концертные программы, в ходе которых перед краснодарцами и гостями кубанской столицы выступят солисты и народные коллективы. При этом праздничные мероприятия продолжатся 11 апреля в 18:00 в Пашковском Доме культуры. Там состоится Пасхальный концерт «И восходит солнце».