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В воскресенье в четырех краснодарских парках пройдут праздничные пасхальные мероприятия
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В воскресенье в четырех краснодарских парках пройдут праздничные пасхальные мероприятия 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Краснодаре 8 апреля в четырех городских парках пройдут праздничные пасхальные мероприятия, в которых все желающие смогут поучаствовать в развлекательных и познавательных тематических программах. По словам начальника городского управления культуры Ирины Лукинской, все городские парки подготовились к началу весенне-летнего сезона и Пасхе, сообщает пресс-служба города.
Горожан ждут в Чистяковской роще, там праздничные мероприятия начнутся с познавательной игровой программы «Вот и Пасха пришла — веселись детвора!», различные игровые и музыкальные программы для детей и взрослых пройдут также в парке «Солнечный остров» и Городском Саду.
С двух часов дня в четырех городских парках пройдут различные концертные программы, в ходе которых перед краснодарцами и гостями кубанской столицы выступят солисты и народные коллективы. При этом праздничные мероприятия продолжатся 11 апреля в 18:00 в Пашковском Доме культуры. Там состоится Пасхальный концерт «И восходит солнце».
«ФедералПресс» напоминает, что тюменская птицефабрика «Пышминская» начала продавать освященные яйца к Пасхе.
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