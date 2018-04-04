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Пассажирский маршрут из Химок до Северного речного вокзала могут запустить на канале им. Москвы
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Пассажирский маршрут из Химок до Северного речного вокзала могут запустить на канале им. Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, автономная некоммерческая организация «Дирекция Московского транспортного узла» (ДМТУ) и администрация Химок прорабатывают вопрос организации речного пассажирского маршрута по каналу им. Москвы из области в столицу, который соединит Химки и Северный речной вокзал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник Управления развития транспортно-логистической инфраструктуры и внутреннего водного транспорта АНО «ДМТУ» Владимир Ивкин.
«Первоначально обсуждался маршрут из Долгопрудного, при этом в качестве пилотного выбран маршрут «Химки — Северный речной вокзал», протяженностью порядка 11 км. Работа проводится в рамках реализации плана мероприятий по развитию внутреннего водного транспорта Московского региона, разработанного АНО «ДМТУ» по поручению координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области», — сказал В. Ивкин. Он отметил, что организация речных регулярных перевозок пассажиров позволит улучшить транспортную доступность городов Московской области, расположенных в непосредственной близости от водных путей. «Также это поможет частично разгрузить в навигационный период отдельные вылетные магистрали при въезде в Москву. К примеру, трассу М10», — уточнил В. Ивкин.
По его словам, на маршруте планируется запустить современные пассажирские суда отечественного производства.
«В дальнейшем водный транспорт планируется интегрировать в маршрутную сеть пассажирского транспорта Москвы и Московской области. Это позволит создать людям дополнительную возможность добраться из области, минуя пробки. Прогнозируемое время в пути составит до 40 минут», — заключил В. Ивкин.
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