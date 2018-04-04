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С 4 апреля в Петербурге вводят новые ограничения движения автомобилей
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С 4 апреля в Петербурге вводят новые ограничения движения автомобилей 

АиФ Санкт-Петербург 44 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Как сообщают в пресс-службе государственной административной технической инспекции, участок по Железневодской улице от Уральской улицы до дома №26-28 закроют до 28 апреля. На тот же период вводят запрет движения на Сазоновской улице от Железноводской до Одоевского.
С 4 по 6 апреля будет закрыт проезд без названия от Футбольной до Теннисной аллеи. До 17 апреля ограничат движение на улице Гоголя в Павловске — от улицы Дзержинского до 2-й Краснофлотской.
Власти просят водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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