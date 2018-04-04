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Около 100 сотрудников ЦОМП будут работать в метро Москвы во время ЧМ‑2018
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Около 100 сотрудников ЦОМП будут работать в метро Москвы во время ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московском метрополитене во время проведения предстоящего чемпионата мира по футболу-2018 планируют задействовать для работы с пассажирами около 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сообщил РИАМО представитель пресс-службы метро Москвы.
«Во время матчей чемпионата мира по футболу в Москве для помощи пассажирам планируется задействовать порядка 100 сотрудников ЦОМП», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что вопрос о приеме новых сотрудников в центр обеспечения мобильности пассажиров в настоящее время прорабатывается.
«Кроме того, в период проведения матчей чемпионата мира по футболу в Москве на станциях будет организовано дежурство англоговорящих кассиров, а также 200 других сотрудников, руководителей метрополитена и англоговорящих волонтеров», — добавил представитель пресс-службы.
Он отметил, что в отличие от Кубка конфедераций консультанты будут дежурить не только рядом со станциями, но и на платформах. В поездах на всех линиях также будут звучать аудиосообщения на русском и на английском языках.
По всем возникающим вопросам пассажиры и болельщики смогут обратиться к консультантам на стойках «Живое общение», которые расположены на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК. Помощь при покупке билетов окажут англоговорящие кассиры. Кассы, где сидят сотрудники со знанием английского языка, будут отмечены специальными стикерами «We speak English».
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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