Около 100 сотрудников ЦОМП будут работать в метро Москвы во время ЧМ‑2018

В Московском метрополитене во время проведения предстоящего чемпионата мира по футболу-2018 планируют задействовать для работы с пассажирами около 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сообщил РИАМО представитель пресс-службы метро Москвы

«Во время матчей чемпионата мира по футболу в Москве для помощи пассажирам планируется задействовать порядка 100 сотрудников ЦОМП», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вопрос о приеме новых сотрудников в центр обеспечения мобильности пассажиров в настоящее время прорабатывается.

«Кроме того, в период проведения матчей чемпионата мира по футболу в Москве на станциях будет организовано дежурство англоговорящих кассиров, а также 200 других сотрудников, руководителей метрополитена и англоговорящих волонтеров», — добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что в отличие от Кубка конфедераций консультанты будут дежурить не только рядом со станциями, но и на платформах. В поездах на всех линиях также будут звучать аудиосообщения на русском и на английском языках.

По всем возникающим вопросам пассажиры и болельщики смогут обратиться к консультантам на стойках «Живое общение», которые расположены на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК. Помощь при покупке билетов окажут англоговорящие кассиры. Кассы, где сидят сотрудники со знанием английского языка, будут отмечены специальными стикерами «We speak English».