Названы сроки возобновления навигация по Москве-реке

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Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Весенне-летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.
"В 2018 году навигация в Московском бассейне начнется 24 апреля. К этому времени ФГБУ "Канал имени Москвы" подготовит все гидротехнические сооружения, навигационную обстановку и водные пути. На наших объектах уже завершаются профилактические и ремонтные работы, связанные с открытием навигации", — сказал собеседник агентства.
В 2017 году летняя пассажирская навигация на Москве-реке началась 27 апреля.
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 Ещё 20 источников 
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