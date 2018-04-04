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Сугробы в Москве остались почти в два раза выше нормы, несмотря на потепление
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Сугробы в Москве остались почти в два раза выше нормы, несмотря на потепление 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: Метеовести
Высота сугробов в Москве остается выше климатической нормы почти в два раза, несмотря на теплую погоду. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Согласно климатической норме, снега на улицах города должно остаться около 16 см, но сейчас его вдвое больше, почти 30 см», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самые большие сугробы в столице за историю наблюдений отмечались в 1895 г., их высота составляла 55 см.
По прогнозу синоптиков, предстоящим днем максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7 — плюс 9 градусов.
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 Ещё 3 источника 
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