С. Собянин: Вторые входы на станциях метро «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» откроются до конца лета

Вторые входы на станциях «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена планируется открыть до конца лета 2018 г. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «ТВ Центр».

«Что касается проблем с тем участком дороги, о котором говорили, это связано со строительством вторых выходов на станциях «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Они несколько запоздали от запуска основной ветки в силу того, что там были крупные серьезные инженерные коммуникации и произошла сдвижка ввода вот этих вторых выходов со станций метро. До конца лета мы эту проблему решим и будут вторые входы у станций метро «Лихоборы» и «Селигерская»», — заявил мэр , отвечая на вопрос жителя столицы о транспортной ситуации в районе Дмитровского и Коровинского шоссе.

Ранее С. Собянин открыл три новые станции метро Люблинско-Дмитровской линии подземки: «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная».

Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метрополитена началось в 2011 г. На нем расположены шесть станций. Участок салатовой ветки подземки между станциями «Марьина Роща» и «Петровско-Разумовская» был введен в эксплуатацию в сентябре 2016 г.