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Открытие трех новых станций салатовой ветки позволило разгрузить станцию «Петровско-Разумовская» на 40%
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Открытие трех новых станций салатовой ветки позволило разгрузить станцию «Петровско-Разумовская» на 40% 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Открытие трех новых станций («Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская») Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена позволило разгрузить станцию «Петровско-Разумовская» на 40%. Об этом сообщает официальный портал мэра столицы.
«Станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» снизили нагрузку на «Петровско-Разумовскую» на 40%. До ввода нового участка 22 марта «Петровско-Разумовская» была конечной станцией», — говорится в сообщении.
Так, по словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, до открытия трех новых станций «Петровско-Разумовской» пользовались более 70 тыс. пассажиров в будний день, после — менее 40 тыс. человек. Пассажиропоток перераспределился на «Верхние Лихоборы», «Окружную» и «Селигерскую». Новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии пользуются порядка 53 тыс. пассажиров каждый будний день. Всего с момента ввода участка в эксплуатацию им воспользовались более 500 тыс. человек.
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