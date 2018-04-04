Открытие трех новых станций салатовой ветки позволило разгрузить станцию «Петровско-Разумовская» на 40%

Открытие трех новых станций («Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская») Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена позволило разгрузить станцию «Петровско-Разумовская» на 40%. Об этом сообщает официальный портал мэра столицы.

«Станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» снизили нагрузку на «Петровско-Разумовскую» на 40%. До ввода нового участка 22 марта «Петровско-Разумовская» была конечной станцией», — говорится в сообщении.