Сергей Собянин: Москва — локомотив развития экономики, науки, культуры для России

Москва является локомотивом развития экономики, науки, культуры для всей страны. Об этом Сергей Собянин рассказал на лекции «Москва. Город, где рождается завтра» в Российском государственном социальном университете.

По его словам, сегодня экономическая и культурная жизнь все больше концентрируется именно в больших городах. И не за горами время, когда 600 крупнейших городов мира будут обеспечивать две трети всего мирового ВВП.

У Москвы есть все шансы стать одной из крупнейших агломераций. «12 миллионов человек обеспечивают почти 22 процента ВВП страны. Население у нас не меньше восьми процентов, а экономика — 22. Производительность труда выше почти в три раза, чем в целом по стране», — отметил Сергей Собянин.

Для успешного развития город необходимо сделать удобным для жизни, развивать около полутора десятков различных направлений, среди которых здравоохранение, образование, культура, общественные пространства и транспорт.

«Мы строим больше ста километров дорог в год, включая развязки на МКАД, на каких-то пересечениях, Северо-Западную, Северо-Восточную хорды, локальные и магистральные. Каждый километр строительства этих дорог является сложнейшей задачей, — сказал Мэр Москвы. — Тем не менее мы по этому показателю перегнали даже Пекин, хотя он достаточно быстро развивающийся по строительству дорог внутри городской черты».

Москва также поставила задачу за 17 лет построить еще 300 километров линий метро — столько же, сколько было введено за 75 лет. «Все, что можно было сконцентрировать в Москве, всех людей, которые были по действующей специальности, специализации, навыки и компетенции мы собрали здесь. И метро строится очень активно, и МЦК, и буквально недавно ввели часть Большой кольцевой линии подземки. Если нас не останавливать, то мы действительно к 2027 году выйдем на показатель плюс 300 километров», — отметил он.

Не менее важно было сделать столицу комфортной для жизни и отдыха людей. В общественных местах появился бесплатный Wi-Fi, улицы превратились в территории для проведения общественных мероприятий, идет непрерывное благоустройство парков и дворов. «В результате людей стало гулять по улицам в три — шесть раз больше. Количество туристов выросло с 12 миллионов до 21 миллиона. Получили целую отрасль, которая дает доход населению, и все деньги, которые мы вкладываем в благоустройство улиц, — они окупаются в течение года практически в плюс от десяти миллионов туристов», — отметил Сергей Собянин.

В планах на ближайшее время — закончить реконструкцию основных павильонов ВДНХ, создать на территории парк аттракционов, а также открыть самый большой тематический детский парк в Нагатинской пойме.

При этом развитие города было бы невозможным без участия жителей. Как самые сложные проблемы, так и вопросы местного значения Москва обсуждает с горожанами в «Активном гражданине». «Москва — город студентов, и не мне вам об этом говорить. Я уверен, что все присутствующие в зале так или иначе будут руководить нашим городом и страной. Наш город — это ваше будущее. Мы постараемся сделать все, чтобы этот город был достойным для вас», — заверил Сергей Собянин.

Он призвал молодежь использовать все возможности, которые предоставит жизнь, даже если кажется, что это большой риск, требует смены места жительства или серьезных усилий.

При этом город продолжает заботиться о людях старшего поколения, число которых выросло с двух миллионов до трех миллионов человек. «Продолжительность жизни растет. Она достигла сейчас уже 78 лет. Мы вышли на уровень Парижа и Лондона по этому показателю. Это, конечно, требует особой политики. В столице большой набор мер социальной поддержки, которой нет ни в одном городе. 4,5 миллиона человек охвачены разными видами социальных льгот, доплат услуг и так далее. И конечно, мы стараемся индексировать эти льготы, чтобы они не обесценивались», — добавил Мэр Москвы.

На встрече студенты также смогли задать Сергею Собянину актуальные для них вопросы. Молодежь интересовала подготовка столицы к чемпионату мира по футболу, развитие территории ВДНХ, требования к современным специалистам и правила успеха.