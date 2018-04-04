Более 1,7 тыс. предметов забыли пассажиры метро Москвы за I квартал 2018 года

За начало 2018 года пассажиры столичной подземки забыли на станциях и в поездах свыше 1,7 тысячи предметов, среди которых, например, были аквадистиллятор, фотоаппарат, гитара, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«За первый квартал 2018 года пассажиры столичного метро забыли на станциях и в поездах более 1,7 тысячи предметов. Свыше 950 вещей уже возвращены владельцам», — говорится в сообщении.

Среди самых необычных предметов, забытых пассажирами в метро в марте: аквадистиллятор, фотоаппарат, гитара, коляска и велосипед. Также пассажиры теряли электронные гаджеты, зарядные устройства, различные пластиковые карточки. Чаще всего москвичи и гости столицы оставляют в метро мобильные телефоны и другие гаджеты, зарядные устройства, различные пластиковые карточки.

«Сотрудники Московского метрополитена ежедневно составляют в среднем около 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах. Оставленные в транспорте предметы передают на склад забытых вещей на станции «Котельники», где они хранятся в течение полугода со дня регистрации», — добавляется в сообщении.

Забытые предметы передаются со станций на склад в течение двух дней. За последние три месяца свыше 420 вещей было возвращено пассажирам со склада. Еще порядка 520 предметов вернули владельцам со станций.

Как напоминается в сообщении, именные документы (паспорт, военный билет, удостоверение личности, диплом, свидетельство, справка, полис) на склад не принимаются. Сразу после составления акта об их обнаружении они передаются в УВД на Московском метрополитене. В марте сотрудники метрополитена передали в полицию 11 таких документов.