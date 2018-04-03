Запах ацетона в столице объяснили утечкой с завода

Запах ацетона на востоке Москвы объяснили утечкой продукции с завода

Запах ацетона в московском районе Перово вызван утечкой продукции с завода "Центрстрой", занимающегося разливом красок, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).